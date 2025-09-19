قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن استخدام الإدارة الأمريكية اليوم حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار أممي في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل تواطؤاً سافراً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت في بيان عبر قناتها بـ «تيلجرام»، قبل قليل، أن ذلك يمثل ضوءًا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع، والهجوم الإجرامي المتوحّش على مدينة غزة.

وثمنت موقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار لمجلس الأمن، داعية كل الدول والهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوقف عدوانه، ومنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثّقة أمميّا، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقبل ذلك، ثمنت حماس العملية البطولية التي وقعت عند معبر الكرامة، الخميس، مؤكدة أنها تأتي كرسالةٍ واضحةٍ بأن سياسات الاحتلال القائمة على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والضمّ والاستيطان في الضفة الغربية، والعدوان المتصاعد على الدول العربية، لن تمر دون رد، وستوسّع دائرة المقاومة في مواجهة جرائم الاحتلال الفاشي.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية (الفيتو) ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، فيما أيد المشروع 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر.