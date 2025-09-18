أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاء باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

تزينت أبرز أبراج مدن السعودية بعلمي المملكة وباكستان، احتفاء بتوقيع "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة.



كما أضاءت أبرز المعالم في عدة مناطق سعودية بألوان علمي البلدين، في مشهد تزامن مع مظاهر الابتهاج الشعبي بتوقيع الاتفاقية، حيث تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحدث.

وتعكس مظاهر الاحتفاء بتوقيع "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو 78 عاما بين السعودية وباكستان، مؤكدة على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنص "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما. وجاء في بيان صدر بشأن زيارة الدولة التي قام بها رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء: "انطلاقا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود بين السعودية وباكستان، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بالتوقيع على "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" في إطار سعي البلدين الى تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".



وذكر البيان أن "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك" تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

من جهته، ذكر التلفزيون الباكستاني الرسمي ان الرياض وإسلام آباد وقعتا اتفاقية دفاع مشترك رسمية في خطوة تعزز بشكل كبير شراكتهما الأمنية الممتدة منذ عقود.



وورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: "تهدف هذه الاتفاقية التي تعكس الالتزام المشترك لكلا البلدين بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان".



وفي السياق، قال مسؤول سعودي بارز لوكالة "رويترز"، إن الاتفاقية مع باكستان "دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية".، موضحا أن "الاتفاقية تعكس تعاونا طويل الأمد بين البلدين، وليست استجابة لأحداث محددة".