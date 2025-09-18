-محافظ شمال سيناء: مصر ستظل دائما أرض القوة والاستقرار وملتقى الأصالة والتراث

يُختتم اليوم الخميس، فعاليات سباقات الهجن التي بدأت أمس الأول الثلاثاء، بمضمار الكيلو 17 غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

ويسلّم عيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن المصري، جوائز المسابقة لأصحاب الهجن الفائزين في أشواط المسابقات التي بلغت 22 شوطًا، وشارك فيها 400 من الهجن.

وتتضمن أشواط السباق: "اللبانة، أبكار، قعدان، أول صريمة بكار، أول صريمة قعدان، ثاني صريمة، ثنايا، حراير، عباديات، زمول، زمول حراير، زمول عباديات"، بجانب 3 أشواط تراثية للراكب البشري.

فيما قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن سيناء شهدت عرسًا رياضيًا بمهرجان الهجن، حيث امتزجت الأصالة بالعراقة، وعلى هامش الفعاليات تم استعراض صقور سيناء في لوحة جسدت العزة والكبرياء.

وأشار إلى تشرف المحافظة بحضور الوفد القطري برئاسة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل دائمًا أرض القوة والاستقرار وملتقى الأصالة والتراث.

من جانبه، أوضح يوسف القرم، مدير نادي الهجن الرياضي في غرب العريش، أن الشكل الحضاري للمهرجان تحقق بتكاتف الجهود من كل المديريات، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، مما أكسب المهرجان نجاحًا وتميزًا.

ولفت إلى توسع فكرة السباق لتشمل فعاليات موازية ذات طابع تراثي، منها معرض للصقور، ومعرض للمنتجات اليدوية التراثية والأغذية السيناوية، ومعرض للأدوات التي استخدمها أبناء البادية في حياتهم، وكذلك مشاركة مديرية الثقافة بالفرق الفنية ذات الطبيعة السيناوية.