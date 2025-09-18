الأردن يفتح تحقيقا بحادثة إطلاق النار في معبر اللنبي



أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، فتح تحقيق بحادثة إطلاق النار في معبر اللنبي الذي يربط المملكة بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أشارت فيه إلى أن "الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (اللنبي من الجانب الإسرائيلي)".

وأكدت "موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى".

وبينت الوزارة أنها "تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن".

وقالت الوزارة إن "22 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها".

واعتبرت أن تلك الإجراءات "أتاحت تسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة (في 7 أكتوبر 2023)".

كما أشارت إلى أنها "مكنت الأردن من أن يوفر خط إمداد رئيسي للمساعدات لقطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية سببها ويفاقمها العدوان".

وعلى خلفية ما جرى في معبر اللنبي، علقت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية المنقولة من الأردن لقطاع غزة، رغم محدوديتها، وسط المجاعة التي تضرب القطاع منذ نحو عامين جراء حرب الإبادة التي ترتكبها بدعم أمريكي.