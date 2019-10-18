الآثار: وصول إحدى عربات ترام مصر الجديدة لعرضها في قصر البارون

وصل، اليوم، إلي حديقة قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة إحدى أقدم عربات الترام التى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين والذي أصبح علي مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي.

وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إنه تم إعداد وتجهيز المنطقة الأمامي من حديقة القصر لاستقبال العربية عن طريق عمل وتثبيت قواعد خرسانية وفلنكات وقضبان ومهمات خاصة بالسكة الحديد.

وتابع أنه بدأ من الأسبوع القادم سوف تخضع هذه العربة لأعمال الترميم ورفع كفاءتها لاستعادة رونقها وإظهار صورتها الأصلية التي كانت عليها في عصر البارون إمبان؛ لتدخل ضمن سيناريو العرض الخاص بالمعرض الذي سيقام داخل القصر عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور ، والذي يأتي في إطار مشروع اعادة توظيف قصر البارون إمبان الذي تنفذه وزارة الاثار بالتعاون مع السفارة البلجيكية و جمعيات المجتمع المدني بمصر.

واختارت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي هذه العربة لعرضها ضمن المعرض لتروي قصة إنشاء أول خط للترام في مصر والذي أصبح علي مر العصور أحد المعالم الرئيسية لحي مصر الجديدة، كما أنها ستسلط الضوء علي حركة التطور العمراني الذي ابتكره البارون إمبان لجذب السكان الي الحي الجديد الذي بناه بمدينة القاهرة.

وأشار جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إلى أن العربة هي أحدى عربات الترام الحمراء التى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حى مصر الجديدة وقد أنشأه البارون امبان ( ملك الترام فى العالم ) لهذا الغرض بينما كان الترام الأبيض للانتقال من المدينه الجديدة إلى القاهرة.

وقد استقرت عربة الترام بالمكان الذى تم اعداده لاستقبالها بعد أن تسلمها قطاع الآثار الإسلامية من الاداره المركزية للترام هيئة النقل العام بالتعاون مع محافظة القاهرة ليظل قصر البارون امبان مرتبطا بالترام الذى توقف عن العمل وليكون جزءا من وسائل العرض بقصر البارون للأجيال التى لم تعاصر النشاط الأولى للمدينة