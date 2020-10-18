وزير قطاع الأعمال: نعمل على مشروع رائع لإعادة المبنى الأصلي لفندق كونتيننتال

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن عدد الفنادق التي تمتلكها الشركة القابضة 29 فندقًا، مشيرًا إلى أن الانتهاء من التطوير في فندق سيبرد، سيتم خلال 30 شهرًا.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل على مشروع رائع لإعادة المبنى الأصلي لفندق كونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا.

ولفن إلى أن هناك باكية من الثلاث التابعة للفندق تأثرت بشكل كبير بسبب سيول العام الماضي، متابعًا: «سيتم هدمها، ثم يتم العمل على تطوير الباكيتين الأخريين».