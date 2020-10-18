أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار الأخير

اتهمت أرمينيا صباح اليوم الاحد، أذربيجان بانتهاك "وقف إطلاق نار إنساني" جديد في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليها بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن صواريخ وقذائف مدفعية أطلقت من جانب العدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ولم يصدر على الفور أي رد من الجانب الأذربيجاني.

وجاءت محاولة السلام الجديدة، التي أعلنت عنها وزارتا الخارجية في الدولتين مساء السبت، في الوقت الذي قالت فيه كل من روسيا وفرنسا إنهما تدخلتا في محاولة للتوسط لإنهاء التصعيد الأخير في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليها.