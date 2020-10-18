منسقو استجابة سوريا يدعون إلى تقديم المساعدات للمخيمات في شمال غربي البلاد

دعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد، المنظمات والجهات الدولية المعنية إلى تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار الفريق، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إلى أن ذلك يأتي مع اقتراب فصل الشتاء الحالي لعام 2020 واستمرار نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق ريف حلب وحماة وإدلب باتجاه المناطق الآمنة نسبياً في شمال غربي سوريا، وبقاء الآلاف منهم ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة.

وكشف الفريق عن تزايد أعداد المخيمات لتصل إلى 1293 مخيما بينها أكثر من 382 تجمعا عشوائيا، طالبا كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفا.

ودعا الفريق إلى تخفيض أعداد قاطني المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات نزوح.