ألمانيا تمدد إعانات التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب كورونا

أعلنت انيا كارليتسك، وزيرة التعليم الألمانية، اعتزامها تمديد المكافآت المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإتاحة فرص للتدريب لديها، وذلك بغرض إعانة المتدربين في الشركات التي أفلست بسبب أزمة كورونا، وذكرت الوزيرة أن من المنتظر تمديد منح هذه المكافآت لمدة نصف عام حتى نهاية 2021.

وتعد مكافآت الاستحواذ جزءا من برنامج الحكومة الاتحادية لتأمين وظائف التدريب. ووفقا لهذا البرنامج، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل في هذا العام التدريبي على مكافآة بـ2000 يورو نظير كل متدرب جديد في حال حافظت على ثبات عدد المتدربين لديها، وبقيمة 3000 يورو في حال زادت الشركة من عدد المتدربين لديها.

وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى تمكين المتدربين العاملين في شركات أفلست بسبب كورونا، من استئناف تدريبهم في شركات أخرى.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قالت كارليتسك إنه نظرا لتعليق العمل جزئيا بقانون الإفلاس في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا، فإن من المعقول أيضا تمديد هذه المكافأة حتى نهاية العام المقبل.

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" لأنه بعد انتهاء العمل بالقواعد الخاصة في قانون الإعسار، سيتضح مدى كثرة المتدربين المحتاجين إلى شركة تدريب جديدة حتى يتمكنوا من إنهاء تدريبهم بشكل آمن".

ولا يزال من غير الواضح بعد عدد الشركات التي استفادت من هذه المكافأة لأنه لا يتم دفعها إلا بعد انتهاء مدة التدريب.

وخصصت الحكومة الاتحادية 500 مليون يورو لمساعدات التدريب.

وتقدم الشركات الراغبة في الحصول على هذه المساعدات، طلباتها إلى الوكالة الاتحادية للعمل.