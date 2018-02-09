رئيس وزراء بولندا يخرج من الحجر الصحي

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كتب المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، تغريدة اليوم الأحد، قال فيها إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خرج من الحجر الصحي، بعدما خالط شخصا من وكالة الحماية الحكومية كان مصابا بفيروس كورونا.

وقد ثبتت سلبية إصابة مورافيتسكي بالفيروس الثلاثاء الماضي، وبسبب خضوعه للحجر الصحي، تغيب رئيس الوزراء عن القمة الأخيرة للمجلس الأوروبي.

ولم يتضح ما إذا كان مورافيتسكي خضع لفحص كورونا آخر.

وشهدت بولندا ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أعلنت البلاد صباح اليوم تسجيل أكثر من 8500 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها بولندا.

وسجلت بولندا أعلى حصيلة إصابات يومية أمس السبت، وبلغت 9622 حالة.