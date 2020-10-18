التشيك تسجل 8713 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جمهورية التشيك حوالي ثمانية آلاف و713 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة، حسب ما ذكره راديو براغ اليوم الأحد.

وعلى الرغم من أن العدد أقل بكثير من الحالات التي سجلت أمس الأول الجمعة وهي 11 ألف و105 حالات، إلا أنها أعلى زيادة في حالات الإصابة الجديدة، خلال مطلع الأسبوع، عندما يكون معدل الاختبار أقل خلال أسبوع العمل، وهي رابع أعلى زيادة يومية منذ بدء الوباء في البلاد في مارس الماضي.

وحاليا يتلقى ثلاثة آلاف و415 شخصا العلاج في المستشفى، و596 منهم في حالة خطيرة، وتوفي إجمالي 14 شخصا أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في التشيك إلى 1352.

وكان رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس، قد صرح بأن البلاد بحاجة ماسة إلى البدء في إقامة منشآت رعاية صحية بديلة في أماكن مثل الملاعب والمنتجعات الصحية في أقرب وقت ممكن لتخفيف العبء عن المستشفيات التي تواجه تزايدا في إصابات كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستشتري أيضا ثلاثة آلاف سرير لمرضى كورونا، وألف سرير للعناية المركزة من منتج تشيكي.

وتجري الحكومة محادثات مع المنتجعات الصحية لتوفير منشآتها للمرضى، في إطار سعي البلاد لتعزيز قدراتها الاحتياطية للتعامل مع المرضى.