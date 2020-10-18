بيل يشارك مع توتنهام للمرة الأولى

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شارك جاريث بيل نجم توتنهام للمرة الأولى مع فريقه خلال مباراة وست هام يونايتد المقامة على ملعب السبيرز ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ودخل بيل بديلا لبيرجوين في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي تشير نتيجتها لتقدم السبيرز بثلاثية نظيفة.

وعاد جاريث بيل لصفوف توتنهام في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل للسبيرز قادما من ريال مدريد الإسباني لمدة موسم على سبيل الإعارة.

يذكر أن بيل كان لاعبا من قبل في توتنهام ورحل عن صفوف السبيرز في عام 2013 إلى ريال مدريد وتوج بالعديد من الألقاب مع النادي الملكي.