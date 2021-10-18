وزيرة الثقافة تنعى صلاح الراوي: أحد علامات جيل المبدعين في الأدب الشعبي

• عبدالدايم: وضع بصمات بارزة في علم الفولكلور

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذى غيبه الموت اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

قالت وزيرة الثقافة، في بيان رسمي صادر اليوم، إن الراحل أحد علامات جيل الدارسين المبدعين فى الأدب الشعبى، ونجح فى وضع بصمات بارزة فى علم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية، مقدمة العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور صلاح حسين الراوى عبدالجواد، حصل على ليسانس الأدب العربى عام 1972 بتقدير جيد جدا، ونال درجة الماجستير فى الأدب العربى من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز، وانتدب لتدريس مادتى علم الفولكلور والأدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983، كما نال درجة الدكتوراه فى الأدب الشعبى من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1988، شغل العديد من المناصب منها عضوا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرا عاما للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفا عاما على مشروع أطلس الفولكلور المصرى (1992 - 1998)، مشرفا عاما على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حلايب شلاتين أبو رماد (1997 - 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون (2005 – 2007) وغيرها كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات.