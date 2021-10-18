مجلس مدينة دسوق يقود حملة توفير سيارات لمواجهة زحام الطلاب

قاد السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ اليوم، حملة بالمواقف من أجل متابعة نقل الركاب وسير السيارات بمجمع المواقف بدسوق.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم اليوم، نقل طلاب الجامعة في الأسبوع الثاني لبداية العام الدراسي الجديد 2021، 2022 والدفع بسيارات سيرفيس والخطوط الأخرى بعدد 4 أتوبيسات غرب الدلتا، و40 سيارة سيرفيس لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة، وعدم زيادة الأجرة سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المراكز والمحافظات.

وشدد على أنه أصدر تعليمات لمعاونيه، نواب رئيس المدينة، وإدارة المرور، ومدير مجمع المواقف، ومدير مشروع السرفيس، رئيس حركة المواق، من أجل متابعة الموقف أول بأول وحل المشكلات الموجودة.