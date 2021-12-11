محافظة شمال سيناء تتحمل نفقات إقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية في العريش

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تحمل المحافظة لنفقات اقامة الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح في المدن الجامعية التابعة لجامعة العريش.



وأوضح المحافظ، أثناء استقباله للدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش اليوم، بحضور سالم العكش عضو مجلس الشيوخ وإبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية على مواطني شمال سيناء، وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح.



واكد أن المحافظة تقوم بسداد نفقات الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة العريش من مختلف كليات الجامعة وبجميع الفرق الدراسية من الفرقة الأولى حتى الرابعة، وذلك نظرا للظروف التي تشهدها المحافظة.



وأكد المحافظ مجددا، على تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب خاصة أبناء الشيخ زويد ورفح، مطمئنا أولياء الأمور بتسكينهم في المدن الجامعية مجانا.



وقدم المحافظ، الشكر لجامعة العريش لتوفير الرعاية والاهتمام بطلابها وجهودها فى خدمة المجتمع، وأنه جارٍ العمل على الحاق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام الحالى بجامعة العريش.



وأعلن المحافظ، عن توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة لسداد مصروفات إقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية، مشيرا إلى أنه تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحمل المحافظة أكثر من مليون و100 ألف جنيه كمصروفات إقامة في المدن الجامعية بالعريش لطلاب الشيخ زويد ورفح.



وطالب المحافظ، جامعة العريش باعداد كشوف بالطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين في المدن الجامعية للعام الحالي شاملة 150 جنيها بدل الإقامة و200 جنيه مقابل التغذية لكل طالب وعدد الطلاب والتكلفة المالية الاجمالية لهم خلال العام الدراسي الحالي، على أن تقوم المحافظة بسدادها كل 3 أشهر.



ومن جانبه، أكد الدكتور حسن عبد لمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة، مشيرا إلى قبول جميع الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية بدون شروط نظرا لظروفهم.