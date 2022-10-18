مدرب توتنهام: لا يوجد أي شك في قدرة ريتشارليسون على اللحاق بكأس العالم

أكد الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أن نجمه البرازيلي ريتشارليسون سيستعيد كامل عافيته قبل انطلاق مشوار بلاده في كأس العالم الشهر المقبل.

وتعرض ريتشارليسون للإصابة في ربلة الساق (السمانة) خلال الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها توتنهام على إيفرتون 2 /صفر ،يوم السبت الماضي، ونقل خارج الملعب على محفة.

وخلال مقابلة صحفية، انهمرت دموع ريتشارليسون وهو يتحدث عن إمكانية ضياع حلم المشاركة في كأس العالم، لكن كونتي تحدث بشكل إيجابي عن حالة اللاعب أثناء تطرقه لمباراة توتنهام أمام مضيفه مانشستر يونايتد غدا الأربعاء.

وقال كونتي: "لا بالطبع لا ، يمكنني تأكيد ذلك، اللاعب لا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم".

وأضاف: "إنها إصابة لكنها ليست خطيرة، لديه مشكلة في السمانة، أعتقد أنه في حاجة لبعض الوقت من أجل التعافي، ثم سيكون لائقا، أتمنى أن يشارك في مباريات أخرى معنا قبل كأس العالم، ولكن بالتأكيد الإصابة ليست خطيرة".

وختم كونتي بالقول: "أنا سعيد للاعب لأن المشاركة في كأس العالم حلم كل لاعب ولهذا السبب أنا سعيد من أجله ، نحن أيضا نتحدث عن لاعب عندما يشارك يعطي كل ما في وسعه".