شعبة الملابس: 40% زيادة في أسعار ملابس الشتاء للموسم الحالي مقارنة بـ2021

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة نحو 40% تقريبا في أسعار الملابس الشتوية خلال الموسم الجاري، مقارنة بموسم 2021، لافتة إلى وجود بعض المحلات والمولات بدأت بعرض الملابس الشتوية، وبدءا من نوفمبر المقبل ستعرض في جميع المحلات.

وأرجعت هيكل، زيادة أسعار الملابس إلى ارتفاع سعر الخامات والأجور وتكاليف الشحن والنقل عالميا بنسب تجاوزت الـ40%، موضحة أن ملابس الشتاء المتواجدة في الأسواق، تم تصنيعها منذ 6 أشهر على الأقل، أي في ذروة الأزمة العالمية التي بدأت فور اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ووصول أسعار الشحن ومستلزمات الإنتاج في البورصات العالمية إلى أعلى سعر على الإطلاق.

ولفتت إلى أن الأسعار هذا الموسم ستكون متفاوتة وتلائم جميع الفئات، مضيفة أن غرفة القاهرة كرمت منتسبيها بعد نجاح معارض "أهلا مدارس" و"مدرستي"، بالإضافة إلى وضع خارطة للمعارض الأخرى خلال الفترة المقبلة وزيادة الدور المجتمعي لدعم المواطنين.