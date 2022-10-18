محامي شيرين عبدالوهاب: لن أتهاون مع أي شخص يضر موكلتي

قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن ما فعله شقيق الفنانة بشأن احتجازها في مستشفى رغما عنها أمر قانوني، وعندما تقدم ببلاغ ضده؛ لم يكن يعلم الحقيقة الكاملة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس، مساء الاثنين، أنه توجه للنيابة العامة للتنازل عن البلاغ المقدم ضد شقيق الفنانة، لافتًا إلى استمرار التحقيقات.



وفيما يتعلق بتصريحات شقيق الفنانة شيرين، بشأن تآمر المنتجة سارة الطباخ والفنان حسام حبيب، ضد شقيقته، ذكر: «أنا كنت محامي سارة الطباخ منذ 3 أو 4 سنوات، ورغم ذلك لن أتقاعس في تقديم بلاغ ضدها، لو تأكدت أنها حاولت إيذاء الفنانة شيرين، لن أتهاون مع أي حد يضر موكلتي».



وأوضح أن الفنانة شيرين، حاليا تمر بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى متخصص.