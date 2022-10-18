كشف الفنان علاء مرسي عن ندمه على مشهد «ماما حلوة» في فيلم عندليب الدقى حيث أكد أنه حصره في منطقة معينة ولكن هذا لم يحدث وأصبح النجاح معلق.

وأضاف خلال الجزء الثانى من لقاءه مع الاعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة:«مشهد ماما حلوة حصرني في منطقة معينة ولم يحدث نقلة في حياتي وأصبح نجاحي معلق بسببه».

وتابع :«أهم خمس ممثلين في الجيل الحالي بالترتيب آحمد أدم، محمود حميدة، صلاح عبدالله، إياد نصار وكريم عبدالعزيز».

وأردف:«أين أحمد آدم من الساحة الفنية الآن، فهو من أكثر ممثلين موهبة على الساحة وكذلك صلاح عبدالله ممثل كبير جدًا».

ونفي علاء مرسي عن تصريحه بأن أحمد السقا يرشح الممثلين في أعماله حيث أجاب:«لم أقل إن السقا هو الذي يرشح الممثلين الذين معاه، لكن له كلمة في الاختيارات، وأيضًا هنيدى لا يتدخل، والسقا عمره ما رشحنى لأى عمل، وأنا الذي رشحت السقا لمسلسل مين ميحبش فاطمة وعرفته بالمخرج أحمد صقر. ولا يوجد بينى وبين السقا شئ، وهو كان حبيب علاء ولى الدين أوى وأنا أيضًا«.