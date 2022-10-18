إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بأوسيم





أصيب شخص بحروق متفرقة بالجسد، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل في أوسيم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل البلد في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسياراتي الإطفاء، وسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين حدوث تسرب غاز مما تسبب في انفجار أسطوانة الغاز، ونتج عن الحادث إصابة شخص بحروق متفرقة بالجسد، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من السيطرة على حريق، ومنع امتدادها الى المجاورات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.