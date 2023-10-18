أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 3540 شهيدا، و13300 مصاب.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى نحو 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف مصاب في القطاع منذ 7 أكتوبر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث وزارة الصحة بقطاع غزة، أشرف القدرة، حول التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي، المستمر لليوم الثاني عشر على القطاع.

وأفاد القدرة بأن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تطهيرا عرقيا وتهديد للوجود الفلسطيني.

وأوضح المتحدث، أن 70% من الضحايا أطفال ونساء ومسنون، مشيرا إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات بلغ 433 عائلة، وصل منها 2421 شهيدا (إلى المستشفيات)، ولا زال المئات منهم تحت الأنقاض.