حملة السيسي توقف نشاطها اليوم حدادا على ضحايا المستشفى المعمداني

القصف الإسرائيلي الوحشي والمتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وقف جميع أنشطتها حدادًا على أرواح ضحايا قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأوضح بيان صادر "حدادًا على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين، تعلن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلغاء جميع فعالياتها واللقاءات المقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحملة الرئيسي".

وأشار البيان إلى أن قرار الحملة الرسمية يأتي تضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الوحشي والمتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء.