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كشف الفنان علي الحجار، عن كواليس أغنيته الجديدة «من فوق سابع سما» المهداة إلى صمود الشعب الفلسطيني بكفاحه ضد العدوان الإسرائيلي على أراضيه.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، إلى تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ أيام معه لدعوته إلى إصدار أغنية موجهة للشعب الفلسطيني بالتزامن مع الظروف الحالية.

وقال إن الأغنية كلمات وتلحين الملحن الشاب محمد ياسر صاحب الـ 25 عاما، مبديا إعجابه البالغ بالأغنية، قائلا: «وجدت بها الصدق وحماسة شاب منفعل مع جيله المهموم بأهمية القضية الفلسطينية».

وتابع: «عملت بنفسي 13 تراك للكورال، الوقت لم يكن يسمح وقتها بقدوم فريق كورال، والجميع كان متحمسا»، لافتا إلى إصداره حوالي 12 أغنية إلى للقضية الفلسطينية على 45 عاما من مسيرته.

وأشار إلى زيارته الكويت بصحبة الفنانة أمينة رزق وعلا رامي والفنان وأحمد عبد العزيز في ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الأولى «انتفاضة الحجارة 1987»؛ لطرح أوبريت عرض لمدة شهر، لافتا إلى إصداره دويتو مع الفنانة ذكرى تحت مسمى «صبرا فلسطين» وكذلك أغنيته الشهيرة «فلسطيني».