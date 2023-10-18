احتجاجات أمام السفارتين الأمريكية والفرنسية في لبنان على قصف مستشفى المعمداني في غزة

وصل عدد من الأشخاص إلى محيط كل من السفارة الفرنسية في بيروت والسفارة الأمريكية في عوكر في جبل لبنان، ليل الثلاثاء، للتعبير عن احتجاجهم على قصف المستشفى المعمداني في غزة.

وتجمع عدد من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية، واتخذت القوى الأمنية والجيش اللبناني تدابير مشددة، أمام السفارة الأمريكية وقطعت كل الطرق المؤدية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة.

وحاول المحتجون إزالة الشريط الشائك للدخول إلى السفارة الأمريكية لكن القوى الأمنية منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. وحصلت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية بعد قيام المحتجين بإلقاء الحجارة باتجاه السفارة الأمريكية.

وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين أمام السفارة الفرنسية في بيروت، وسط حضور للقوى الأمنية للتنديد بالقصف.

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية ونددوا بمواقف المسؤولين الفرنسيين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما نددوا بـ "الإجرام الصهيوني بحق الأبرياء والأطفال في غزة". وأطلقوا هتافات تعرب عن دعمهم لـ"المقاومة الفلسطينية".

وقام المحتجون بإلقاء الحجارة باتجاه مبنى السفارة الفرنسية للتعبير عن غضبهم، واحتجاجاً على ما يتعرض له أهل غزة من قتل.

وفي مدينة النبطية جنوب لبنان تجمّع المئات من أبناء النبطية في ساحة المنشية مساء الثلاثاء وسط المدينة تنديدا بـ"الجريمة" التي ارتكبتها إسرائيل وراح ضحيتها مئات المدنيين الفلسطينيين في مستشفى المعمداني بغزة. وكذلك احتجاجا على ما يتعرض له أهل غزة من قتل وتدمير.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة. وهتفوا " الموت لإسرائيل" بينما بثت الأناشيد من مكبرات الصوت، وألقيت كلمات نددت بـ "الإجرام الصهيوني بحق الأبرياء والأطفال في غزة وبالصمت الرسمي العربي المخزي تجاه ما يحصل".

من جهة أخرى أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ، إغلاق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة اليوم الأربعاء، استنكاراً وشجباً لـ"المجزرة التي تخطت كل التوقعات، التي ارتكبها العدو الصهيوني في قصف المستشفى المعمداني في فلسطين".

واعتبر الحلبي في بيان في أن "هذه الجريمة وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الصامتة أمام محو شعب وحرقه وقتل المرضى والآمنين حتى على سرير المرض".

من جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن" مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى؟".