محافظ الأقصر يتابع منظومة التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الملفات خلال الاجتماع الأسبوعي



عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعي؛ لمتابعة منظومة التقنين، بحضور نائبه الدكتور هشام أبو زيد، اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومديري الإدارات المعنية بملفات أملاك الدولة، والشؤون القانونية، والإيرادات، والتحصيل، والإصلاح الزراعي، ومدير مديرية المساحة.

وخلال الاجتماع، أشاد المحافظ بمعدلات الإنجاز في ملفات الحالات غير الصالحة، وغير الجادة، وغير المستوفاة، مؤكدًا أن نسب التنفيذ بها شهدت تحسنًا ملحوظًا.

ووجّه عمارة مندوبي المراكز والمدن بسرعة إعداد عقود الإيجار الخاصة بالإصلاح الزراعي، مع ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة؛ لضمان انتظام العمل بالمنظومة.

كما استعرض المحافظ الكتب الدورية الصادرة بشأن منظومة التصالح، مشددًا على ضرورة الالتزام بما ورد بها من تعليمات وتوجيهات.

واختتم محافظ الأقصر الاجتماع بتأكيد استمرار عقد الاجتماعات الأسبوعية بانتظام، معربًا عن أمله في الانتهاء الكامل من ملف التقنين خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.