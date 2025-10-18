تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة في الكلاسيكو، بعد تأكد غياب المدير الفني الألماني هانز فليك عن اللقاء بسبب الطرد الذي حصل عليه أمام جيرونا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وحصل فليك على بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بسبب اعتراضه بشكل حاد على قرارات حكم المباراة، ليتقرر إيقافه تلقائيًا عن إدارة المباراة المقبلة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 أكتوبر الجاري.

ورغم الفوز الصعب لبرشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1، إلا أن واقعة طرد فليك ألقت بظلالها على فرحة الفريق، خاصة مع أهمية المواجهة المقبلة التي تعتبر من أبرز مباريات الموسم في الليجا.

وسيكون الجهاز الفني للبلوجرانا مضطرًا للاعتماد على أحد المساعدين لقيادة الفريق من على الخطوط في الكلاسيكو المنتظر أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.