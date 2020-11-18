القوى العاملة: تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020 بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020.



وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قررت تمديد مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري (31 ديسمبر 2020)، وذلك متى ما وقعت مخالفاتهم قبل الأول من مارس الماضي، مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء كل القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.