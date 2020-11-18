أستراليا تستعد لحقائق وحشية في تقرير جرائم الحرب الأفغانية

دعا رئيس وزراء أستراليا مواطنيه إلى الاستعداد لـ"حقائق قاسية"، حيث من المقرر أن يتم غدا الخميس نشر تقرير طال انتظاره حول مزاعم ارتكاب جنود من القوات الخاصة الأسترالية جرائم حرب خلال الحرب الأفغانية.

يذكر أن هذه النتائج هي خلاصة تحقيق استمر أربعة أعوام أجراه المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية لفحص الاتهامات التي وجهت إلى القوات الأسترالية بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك مزاعم القتل غير القانوني والمعاملة القاسية، في أفغانستان بين عامي 2005 و2016.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية إن التحقيق يشمل نحو 55 حادثا منفصلا "ويغطي مجموعة من الانتهاكات المزعومة لقانون الصراع المسلح، بالدرجة الأولى القتل خارج نطاق القانون لأشخاص من غير المقاتلين أو ممن لم يعودوا مقاتلين".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أنه سيتم إنشاء مكتب محقق خاص لتحديد ما إذا كان سيتم مقاضاة "السلوك المزعج" المزعوم في تقرير القاضي بول بريريتون.

وقال موريسون: "بالنظر إلى المزاعم المحتملة بسوء السلوك الجسيم وربما الإجرام ، يجب تقييم الأمور التي أثيرت في التحقيق والتحقيق فيها، وتقديمها للمحاكمة حين يتم إثبات الادعاءات ".

وحذر من أن النتائج، التي ستصدر يوم الخميس بشكل منقح، ستشمل "أنباء صعبة وقاسية للأستراليين".