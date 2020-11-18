مصدر أمني عراقي: اعتقال 9 دواعش في عملية أمنية جنوب شرقي الموصل

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أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة عمليات نينوى، اليوم الأربعاء، باعتقال تسعة من عناصر تنظيم داعش إثر عملية أمنية في محور جنوب شرقي الموصل /400 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال العقيد صالح الشريفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات المشتركة في قيادة عمليات نينوى اعتقلت تسعة دواعش بعملية أمنية طاردت فيها عصابات داعش الإرهابية في ناحيتي السلامية والنمرود /30 كيلومترا جنوب شرق الموصل/".

وأضاف الشريفي أن "القوات المشتركة تواصل مداهمة أوكار داعش الإرهابي وملاحقتهم خلال العملية للقضاء على زمر عصابات داعش المتسللة إلى محور جنوب شرق الموصل".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي ".