رئيس البرلمان العربي: عودة مجلس الشيوخ ستثري الحياة النيابية في مصر

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن عودة مجلس الشيوخ المصري مرة أخرى ستُثري الحياة النيابية المصرية الممتدة على أكثر من 150 عاما، تمثيلاً وخدمة للشعب المصري الشقيق لتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والعيش الكريم.



جاء ذلك وفقا لبيان للبرلمان العربي اليوم الأربعاء خلال لقاء "العسومي" مع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بحضور وفد رفيع المستوى وذلك بمقر المجلس في القاهرة.



وقدم رئيس البرلمان العربي التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ وعلى الثقة الغالية التي حظي بها لدى أعضاء المجلس.



وأضاف أن البرلمان العربي سيحمل على عاتقه في المرحلة المُقبلة مسئولية العمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة للتصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن ومصالح الدول العربية، وفي مقدمة هذه الأولويات مواجهة التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي وتسعى للنيل من وحدة واستقرار بعض الدول العربية.



كما أكد "العسومي" أنه سيتم العمل على تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الجهود العربية وتوحيدها لمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا " المستجد على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.



وشدد على أن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه البرلمان العربي هو تحقيق طموحات المواطن العربي في الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة.



ومن جانبه، قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق التهنئة للسيد عادل العسومي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متمنياً له ولأعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي الجديد التوفيق والسداد في قيادة عمل البرلمان العربي نحو مرحلة جديدة من تعزيز التضامن العربي وتطوير مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، مُشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به البرلمان العربي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية التي يمثلها.



وتم خلال اللقاء، الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ للارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين البرلمان والمجلس وبما يخدم قضايا ومصالح الشعب العربي.