الجامع الأزهر الشريف هو قبلة المسلمين العلمية ومحراب المسلمين الفقهي وهو المرجعية الإسلامية السنية الأولى هو ذلك الجامع العريق العتيق أقدم جامع وجامعة عرفتها التاريخ يخرج منه العلم ويشع منه نور العلماء ويأتي اليه الناس من كل فج عميق لينالوا من علمائه واروقته بفكرهم الواعد الذي يصحح.

مفاهيم الفكر

بني الجامع الأزهر في العصر الفاطمي بناه جوهر الثقلي بأمر من المعز لدين الله الفاطمي وهو أول مسجد بني في القاهرة ولذلك فأن من أسمائة "مسجد القاهرة"، ويقال سمي الأزهر من أزدهار العلم فيه ويقال سمي الأزهر نسبة إلي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسلم بني الجامع الأزهر الشريف سنه 973م و631 هجريا.

وشهد الأزهر خلال الفترة الماضية العديد من الزيارات الرسمية لكثير من الرؤساء والملوك والزعماء العرب والأجانب وذلك بهدف تعميق التواصل الفكري والديني بين الأزهر الشريف والشعوب المختلفة.

ترصد الشروق خلال هذا التقرير زيارات تاريخية لرؤساء وملوك في حضرة ساحة الجامع الأزهر

ومن أبرز الزيارات للجامع الأزهر:

الأميرة ديانا

فى 13 مايو من عام 1992 قامت الأمير ديانا بزيارة مصر حيث زارت الجامع الأزهر وبعض المناطق السياحية.

وحرصت ديانا أثناء زيارتها التاريخية للجامع الأزهر بحضور وفد كبير من رجال الدين على ارتداء غطاء للرأس احتراما للمسجد وقامت وسائل الإعلام الغربية بتسليط الضوء على هذا الفعل كونها أميرة غربية وتلتزم بتعاليم المسلمين فى الدخول إلى مساجدهم.

الملك عبد العزيز

في عام 1946 زار الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الأزهر الشريف وأدى صلاة الجمعة مع الملك فاروق ملك مصر في عهد الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

فى زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها لعاهل سعودى للجامع الأزهر الشريف زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامع الأزهر الشريف ووضع العاهل السعودي حجر الأساس لمدينة البعوث الجديدة التي يقيم بها الطلاب القادمون للدراسة بالأزهر من مختلف أنحاء العالم.

وأهدى خادم الحرمين الشريفين شيخ الأزهر الشريف كسوة الكعبة المشرفة وذلك خلال زيارته للأزهر الشريف وقد أصدر الإمام الأكبر شيخ الأزهر قرارا بتوثيق الزيارة رسميا ووضع الكسوة بالجامع الأزهر بمناسبة زيارة العاهل السعودي.

الملك محمد بن سلمان

في ال 6 من مارس عام 2018 افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي الجامع الأزهر الشريف بعد الانتهاء من أكبر عملية ترميم شهدها الجامع في تاريخه استمرت 3 سنوات بتكلفة 30 مليون جنيه.

وتعد من أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع الأزهر على مر تاريخه الذي يتجاوز الألف عام.

وشملت عملية الترميم التي تمت بمنحة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع الأزهر بشكل كاملروتميزت عملية الترميم الجديدة بمراعاة الطبيعة الأثرية للجامع.

الأمير تشارلز وزوجتة كاميلا

في 22 من مارس عام 2006 زار ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الجامع الأزهر واستمعا إلى درس ديني بحضور شيخ الأزهر الدكتور الراحل محمد سيد طنطاوى وندد الأمير تشارلز برسوم الكاريكاتير التي ظهرت في صحيفة دنماركية والمسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام.

ودعا في محاضرة ألقاها في الجامع الأزهر إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة بعد الاحتجاجات العنيفة التي جرت في بعض الدول الإسلامية ضد الرسوم ومنحت جامعة الأزهر الأمير تشارلز درجة الدكتوراه الفخرية تثمينا منها للدور الذي يقوم به في دعم أفكار التسامح والحوار بين الأديان.

«محمد بن زايد»

في سبتمبر 2014 زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الازهر الشريف والتقي بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

في 2015 زار الرئيس الفلسطيني أبو مازن الأزهر الشريف والتقى بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

«الرئيس بومدين»

فى عام 1952 زار الرئيس الجزائري الأسبق رفيق هواري بومدين الجامع الأزهر حيث درس بالجامع.

الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم

في بداية 2016 زار فؤاد معصوم رئيس العراق الأزهر والتقى بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وشملت قائمة الملوك والرؤساء الذين قاموا بزيارة الأزهرالشريف الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو وكذلك الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد عام 2013.