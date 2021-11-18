بدء سحب أوراق الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

انطلق، صباح اليوم، ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2021-2022، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، استقبال الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، لمنع التكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.

واستعدت كليات جامعة القاهرة لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كل الأطراف، ومنع الدخول بدون الكمامة، مع التشديد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، وإعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في مشروعات التنمية والانتقال إلى الجمهورية الجديدة، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

وأعلنت جامعة القاهرة عن شروط الترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها، عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر الجاري، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر الجاري، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر الجاري، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر الجاري، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر الجاري، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر الجاري، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر الجاري، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر الجاري، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر المقبل، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.