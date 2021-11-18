رئيس جامعة دمياط يلتقى بعلماء الجامعة المتميزين في النشر الدولي

أكد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، أن الجامعة تتشرف باحتضان القامات العلمية التي تم تكريمها وساهموا في فوز الجامعة بالعديد من الجوائز وتبوء العديد من المراكز المتقدمة بمختلف التصنيفات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة الفائزين بجائزة النشر العلمي المتميز عن البحوث المنشورة في مجلات ذات معامل تأثير ولها ترتيب ربعي، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة.

ونقل رئيس الجامعة خلال كلمته؛ تحيات وتهنئة الوزير الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة دمياط لفوزها بالمركز الأول في النشر العلمي المتميز على مستوى الجامعات الناشئة، ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية العلوم التي ساهمت بشكل كبير في نشر ثقافة النشر الدولي والبحث العلمي بين كليات الجامعة مؤكدًا على سعادته البالغة لما وصلت إليه جميع كليات الجامعة لما هو عليه الآن في مجال النشر الدولي والبحث العلمي .

وقال رئيس الجامعة إنه حان الوقت لتطوير معامل كلية العلوم وتضمين تطوير معامل كلية العلوم في المرحلة المقبلة، كما ثمّن حصول معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بالكلية والحاصل على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017، موجها بضرورة العمل الفترة المقبلة على إنشاء المراكز البحثية بالجامعة بما يخدم عملية البحث العلمي؛ مشيرًا إلى زيادة مخصصات المشروعات البحثية والعمل دومًا على زيادتها عامًا بعد عام.

وأشار أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب والذي سوف يسهم بشكل كبير في التعاون بين الجامعتين فى مجال البحث العلمي بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الدعوة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة الراغبين في تلقي التدريب على النشر الدولي للتواصل مع الدكتور حمدان المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك للعمل على نشر وتوطيد ثقافة النشر الدولي وأساليبه المختلفة.

وقدّم رئيس الجامعة عرضًا تقديميًا تضمن جهود الجامعة في المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية للجامعة مؤكدًا على أن الجامعة تخطو بخطوات ثابتة على التوازي في العمل الأكاديمي وكذلك إنشاء المشروعات بحرم الجامعة الجديد .