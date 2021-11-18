جونز هربكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ255 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 255 مليونا و19 ألفا و346 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و124 ألفا و64 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون حالة.