إيفرجراند الصينية تبيع كامل حصتها في هينج تين مقابل 273 مليون دولار

تعتزم مجموعة تشاينا إيفرجراند جروب الصينية العملاقة للعقارات بيع كامل حصتها في شركة هينج تين نتوركس جروب مقابل حوالي 13ر2 مليار دولار هونج كونج (273 مليون دولار أمريكي) في إطار محاولات إيفرجراند لتقليص ديونها المتراكمة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إيفرجراند وافقت على بيع حصتها البالغة 18% من أسهم هينج تين إلى شركة آلياد ريسورسز إنفستمنتس هولدنجز الموجود مقرها في هونج كونج بسعر 28ر1 دولار هونج كونج للسهم الواحد. ويقل هذا السعر بنسبة 24% تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات أمس.

وقالت إيفرجراند، إنها تتوقع تكبد خسارة تبلغ 5ر8 مليار دولار هونج كونج في هذه الصفقة التي تأتي في الوقت الذي تحاول فيه شركة العقارات العملاقة الوفاء بالتزاماتها المالية المتأخرة وخفض ديونها التي تزيد على 300 مليار دولار، حيث تعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم.

ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.