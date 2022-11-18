البابا فرانسيس: الفاتيكان على استعداد للتوسط لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس مجددا، اليوم الجمعة، أن الفاتيكان على استعداد لفعل أي شيء ممكن من أجل التوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا البابا فرانسيس -في تصريحات نقلتها قناة (فرانس 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- الجميع إلى عدم الاستسلام، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة.

وقال البابا "إنه يجب على الجميع الالتزام بتنقية القلوب، بدءا بأنفسهم، ثم نزع فتيل العنف ووقفه.. يجب أن نكون جميعا مسالمين.. نريد السلام وليس مجرد هدنة قد تؤدي فقط إلى إعادة التسلح.. إن السلام الحقيقي هو ثمرة الحوار".