أعلن الادعاء العام في السويد العثور على آثار مواد ناسفة بالقرب من خطي أنابيب نورد ستريم "1 و 2"، ما يؤكد تعرضهما لعمل تخريبي في وقت سابق من العام الجاري.

وذكر النائب العام ماتس يونجكفيست عن التحقيقات في التفجيرات التي أحدثت أضرارا في خطي الغاز، أن التحليلات أظهرت آثارا لمتفجرات على عدة أجسام غريبة تم اكتشافها بالقرب من مواقع الانفجارات.

وأضاف كبير ممثلي الادعاء في التحقيق أن العمل التحليلي المتطور مستمر للكشف عن المزيد من الاستنتاجات القاطعة.

وتم اكتشاف أربعة مواضع تسريب في خطي نورد ستريم 1 و2 عقب التفجيرات قرب جزيرة بورنهولم ببحر البلطيق، اثنان منهم في كل من المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين للدنمارك والسويد. وافترض الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من بين هيئات أخرى، منذ ذلك الحين أن الخطين تعرضا لعمل تخريبي.

ويمتد الخطان من روسيا إلى شمال شرقي ألمانيا. وصار عمل الخطين مسألة سياسية شديدة الحساسية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في نهاية فبراير، حيث يشكك كثيرون في ملاءمة استمرار المعاملات التجارية مع موسكو.

واتهمت دول غربية روسيا بالوقوف وراء التسريبات في خطي نوردستريم 1و2 اللذين يمران تحت بحر البلطيق.

وردت روسيا أن وراء التسريبات عمل إرهابي نفذته البحرية البريطانية.