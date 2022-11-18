الآلاف يخرجون إلى شوارع إيران في موجة جديدة من الاحتجاجات

خرج الآلاف إلى الشوارع في إيران في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاستبدادية للجمهورية الإسلامية.

وذكرت تقارير أنه تم تنظيم احتجاجات في عشرات المدن، بعضها، تم قمعها بشكل عنيف. وفي الكثير من الأماكن، تم فرض قيود على الإنترنت. ووردت أنباء عن مقتل عدة أشخاص.

كان نشطاء قد دعوا إلى التظاهر والإضراب لمدة ثلاثة أيام في ذكرى القمع العنيف لاحتجاجات عام 2019 المعروفة باسم نوفمبر الدموي. وقتل المئات من المتظاهرين في ذاك الوقت.

واندلعت أحدث موجة من الاحتجاجات قبل شهرين ردا على وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني. وكانت شرطة الأخلاق قد اعتقلت أميني في منتصف سبتمبر لانتهاك قواعد الزي الإسلامي في البلاد.

وتوفيت في حجز الشرطة بعد أيام وتم التشكيك في سبب الوفاة المعلن على نطاق واسع.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشارت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة إلى أن أكثر من 300 شخص على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن في الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك 47 قاصرا و38 عضوا من القوة الأمنية.

وأضافت الوكالة أنه تم القبض على أكثر من 14 ألف شخص. وقالت إن المظاهرات امتدت إلى أكثر من 130 بلدة عبر البلاد.

ولم يصدر أي بيان رسمي من جانب السلطات الإيرانية بعدد القتلى أو المصابين أو المقبوض عليهم.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بسبب قمع الاحتجاجات.