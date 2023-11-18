فنلندا تغلق 4 معابر حدودية مع روسيا

أغلقت فنلندا أربعة معابر حدودية مع روسيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما يشير إلى ارتفاع في عدد المهاجرين، الذين سمحت لهم السلطات الروسية بالمرور، بدون وثائق صحيحة.

وذكرت وكالة حماية الحدود الفنلندية، أن الإغلاق، الذي تم الإعلان عنه أمس الأول الخميس، تم تنفيذه في معابر "فاليما" و"نويجاما" "ياماترا" و"نيرالا" في جنوب شرق البلاد.

وفي المنطقة، سيظل معبر السكك الحديدية فقط في "فاينيكالا" مفتوحا.

وتتهم هلسنكي، السلطات الروسية بمساعدة المهاجرين في العبور، بهدف طلب اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ويتم الآن التعامل مع طلبات لجوء في موقعي "سالا" و"فارتيوس" الحدوديين، على بعد مئات الكيلومترات من الشمال.

وارتفع عدد طالبي اللجوء، الذين لا يحملون وثائق في جنوب شرق فنلندا، بشكل كبير مرة أخرى أمس الجمعة، ليصل إلى 163 وهو ضعف الرقم المسجل في الأسبوع السابق بالكامل.