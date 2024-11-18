كورتوا يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

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بدأ ريال مدريد تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة ليجانيس في الجولة الـ14 لليجا يوم الأحد المقبل.

وشهد المران حدثا سارا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بمشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعافى من الآلام العضلية التي أبعدته عن عرين الفريق الملكي في آخر 3 مباريات.

وغاب عن مران اليوم الذي جرى على ملاعب مدينة (فالديبيباس) الرياضية 15 لاعبا سواء للانضمام لمنتخباتهم المختلفة وهم: جود بيلينجهام (إنجلترا) وأنطونيو روديجر (ألمانيا) وأردا جولر (تركيا) وفينيسيوس جونيور (البرازيل) وفيدي فالفيردي (أوروجواي) وبراهيم دياز (المغرب)، أو للإصابة مثل: أوريليين تشواميني وديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز ورودريجو وإيدير ميليتاو، وداني كارفاخال.

وتقرر أن يخضع ميليتاو لجراحة الثلاثاء بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة أوساسونا السبت الماضي في الليجا، وهي الثانية للاعب في آخر 15 شهرا.

ويستعد حامل لقب الليجا لمواصلة مشواره المحلي يوم الأحد المقبل بمواجهة مدريدية أمام ليجانيس على ملعب (بوتاركي).

ويأتي الريال ثانيا في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط مؤقتا عن الغريم التقليدي برشلونة، مع مباراة مؤجلة للملكي أمام فالنسيا.