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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الجزائر يقبل استقالة الحكومة ويجدد الثقة في الوزير الأول

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
د ب أ
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 6:58 م

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، إن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قبل استقالة الحكومة، وجدد الثقة بالمقابل، في الوزير الأول محمد النذير العرباوي.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة أن تبون، استقبل اليوم، الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدم له استقالة الحكومة، والتي قبلها".

وذكرت الرئاسة أن تبون، جدد الثقة في العرباوي، وأمره بمواصلة مهامه، وهو ما يعني تعديلا وزاريا يلوح في الأفق القريب.

وكان تبون، صرح في وقت سابق، بأنه سيجري تعديلا حكوميا بعد مصادقة البرلمان على قانون موازنة 2025، وهو الأمر الذي حدث فعلا قبل أيام.


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