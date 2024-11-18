الرئيس البرازيلي يعلن إطلاق التحالف الدولي ضد الجوع والفقر في قمة العشرين

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أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر وذلك في بداية قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية في بلاده اليوم الاثنين.

وقال لولا "إن الجوع والفقر ليسا نتيجة الندرة أو الظواهر الطبيعية"، مضيفا أنهما نتيجة القرارات السياسية التي تؤدي إلى إقصاء جزء كبير من الإنسانية.

وتعد هذه المبادرة أحد المواضيع الأساسية لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم، وقد حظيت بالدعم العام من 81 دولة.

وقال لولا إن المجموعة ستتبادل الخبرات وتنسق التدابير الخاصة بالأمن الغذائي ،متابعا "هذا "سيكون إرثنا الأعظم".

ووصف الحرب ضد الجوع والفقر بأنها شرط أساسي لإيجاد عالم ينعم بالسلام.

وقد تعهد بنك التنمية للبلدان الأمريكية بالفعل بتقديم 25 مليار دولار.

وطالبت منظمة أوكسفام الدولية غير الربحية، بالإضافة إلى ذلك، دول مجموعة العشرين نفسها بضخ استثمارات عامة كبيرة في قطاع الزراعة على نطاق صغير.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا في المبادرة.