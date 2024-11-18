أحمد وفيق خلال ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح: لا يوجد فرق بين التمثيل في المسرح والسينما

- محمد صبحي وجلال الشرقاوي ويوسف شاهين أساتذتي وتعلمت منهم الكثير

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ضمن فعالياته برنامج الورش والندوات بدورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي ماستر كلاس بعنوان "الممثل المحترف ما بين السينما والمسرح"، قدمه الفنان أحمد وفيق وأدار اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر.

في بداية الماستر كلاس رحب الإعلامي جمال عبد الناصر بالفنان أحمد وفيق موضحًا أنه تربطه به علاقة صداقة كبيرة، وأثنى على تجربته، ووصفها بأنها تجربة ثرية وملهمة لجيل الشباب، فهو فنان مخلص ومحب لمهنة التمثيل، وعرف عبد الناصر الحضور ببدايات الفنان أحمد وفيق التي انطلقت من مسرح كلية التجارة بجامعة المنصورة، موضحًا عمله لفترة قصيرة كصحفي بجريدة "الوفد"، مشيرًا إلى أنه تتلمذ في مسرح محمد صبحي، فقد قدم معه في بداياته مسرحية "بالعربي الفصيح"، وكانت هذه المسرحية سببًا في اكتشاف عدد كبير من النجوم على الساحة الفنية، ثم دخوله إلى مدرسة مختلفة في المسرح، وذلك بتقديمه عروضًا مسرحية مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وكذلك دخوله إلى عالم السينما مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، وجميعها مدارس مختلفة، وقال إن هؤلاء الثلاثة هم أساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير.

تحدث الفنان أحمد وفيق عن بداياته، والتي كانت بمسرح الطفل بقطر، موضحًا رغبته الكبيرة في دراسة الفنون الجميلة حتى التحق بكلية التجارة جامعة المنصورة، وبدأ في إخراج عروض مسرحية وتصميم العديد من ديكورات العروض، ولكن استهواه التمثيل بشكل كبير، موضحًا رفض والده الذهاب للقاهرة.

ثم تحدث عن بداياته مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، التي كانت سببًا في اكتشاف عدد كبير من النجوم على الساحة الفنية، والتي قدم خلالها شخصية الجزائري والتونسي، موضحًا أن الفنان محمد صبحي لديه خبرة وقدرات متميزة في توظيف الممثل بحسب قدراته التمثيلية، علاوة على أنه يعلم الممثل كيفية الوقوف على خشبة المسرح والرقص، فأحد أسباب اختيار الفنان محمد صبحي له في المسرحية هو توافق صوته مع خطواته.

ثم تحدث عن تجربته مع المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث كان سبب اختيار شاهين له هو الفنان أحمد فؤاد سليم الذي شاهده في أحد العروض المسرحية ورشحه للمخرج يوسف شاهين، فأرسل مساعده خالد يوسف ليشاهده، وكانوا في تلك التوقيت يقومون بالتحضير لفيلم "المصير"، وبالفعل نال إعجاب خالد يوسف الذي شاهده ككوميديان، ولكن الفنان أحمد فؤاد سليم أقنع شاهين بضرورة أن يشاهده على خشبة المسرح، وبالفعل نال إعجاب يوسف شاهين رغم أن الدور الذي كان يجسده الفنان أحمد وفيق كان دورًا كوميديًا، ولكن شاهين رأى أنه قدمه بشكل جاد للغاية، وبالفعل رشحه لأداء أحد الأدوار، ولكنه لم يقدم الدور في فيلم "المصير".

أكد الفنان أحمد وفيق أن البساطة مهمة للفنان، وتجعله أكثر استيعابًا، مؤكدًا أنه ليس هناك فرق بين التمثيل في المسرح والسينما، فهناك مجموعة كبيرة من الممثلين يتفاجؤون بأنهم قادرون على التنقل بين السينما والمسرح، فالفروق بينهما بسيطة، فبيئة المسرح مختلفة عن التمثيل السينمائي، وذلك نظرًا للتفاعل مع الجمهور في المسرح، على عكس السينما التي تتيح للممثل الإعادة والتحكم في الأخطاء والمشاهد.

وتابع: "الفن أكثر تحررًا ولا يلتزم بقواعد بعينها، والسينما أنقذت ممثلين كثر رغم كونهم ممثلين محدودين في المسرح، كما أن الممثلين الذين قدموا المسرح والسينما ليسوا كثر في الجيل الحالي، والمسرح دائمًا به نسبة من المبالغة في الصوت عن السينما".

ثم وجه الإعلامي والفنان جمال عبد الناصر سؤالًا للفنان أحمد وفيق عن دوره في مسلسل "تحت السيطرة"، وتحدث عن دور المدمن الذي قدمه في المسلسل، وقال: "الفرق بين ما قدمته في المسلسل وعما قدمه ممثلون قبلي في أدوار شبيهة هو أن المعطيات والمعلومات التي قدمت لنا عن الشخصية أكثر مما قُدِّم على سبيل المثال للفنان أحمد زكي من قبل، والفكرة أن الإدمان قديمًا لم يكن منتشرًا، أما الآن فهو منتشر بشكل كبير، وخلال التحضيرات بالمسلسل جلسنا مع مرضى ومتعافين لتجميع أكبر حصيلة عن الإدمان، والمدمن لن يتعالج حتى يأخذ قرارًا داخليًا"، مشيرًا إلى أن المخرج تامر محسن مخرج مهم، ومتمنيًا أن يقدم أعمالًا كثيرة. كما قدم نصيحة للمبتدئين في عالم التمثيل بأن يكونوا مهمومين بالأدوار التي يقدمونها لكي تخرج منهم بأفضل صورة.

ثم وجه الإعلامي جمال عبد الناصر سؤالًا للفنان أحمد وفيق عن فيلم "بنتين من مصر"، فتحدث وفيق عن الفيلم قائلًا: "شخصيتي هنا تشبهني، ولكن أود أن أوضح أنه ليس من السهل تجسيد شخصيتك في أي عمل، وكنت محظوظًا أن الشخصية على الورق تشبهني، كما أنه على الممثل أن يكون طوال حياته مدهشًا حتى يكمل في مشواره بشكل صحيح".

وتحدث وفيق عن فكرة التشخيص والتقمص، موضحًا أن التقمص الكامل للشخصية يعني أن الممثل ليس واعيًا أنه يمثل، وعلى الممثل أن يندمج في الشخصية، ولكن يترك مساحة لتوجه الشخصية التي يلعبها، فالتقمص يفقد الممثل السيطرة على نفسه، كما أن الاندماج أقرب للطبيعية التي شاهدناها في أفلام المخرج صلاح أبو سيف، واختتم الماستر كلاس بمجموعة من المداخلات من قبل الجمهور.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تُقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.