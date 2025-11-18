مصدران لبنانيان: إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن

• كانت مقررة اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكره مصدران عسكريان للأناضول

قال مصدران عسكريان لبنانيان، الثلاثاء إنه تم إلغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل التي كانت مقررة اليوم إلى الولايات المتحدة، فيما ذكر إعلام محلي أن الإلغاء جاء بسبب "استياء" الإدارة الأمريكية ممّا تعتبره "تقصيرا" بأداء الجيش في مهمة حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسمهما، للأناضول، صحة الخبر المتداول على وسائل الإعلام المحلية بهذا الخصوص، وقالا إنه "تم إلغاء زيارة كانت مرتقبة لقائد الجيش اللبناني إلى واشنطن"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت قناة إم تي في (mtv) الخاصة، أن الإدارة الأمريكية ألغت كل الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم لقائد الجيش، كما ألغت السفارة اللبنانية في واشنطن حفل الاستقبال الذي كان معدًّا على شرفه.

وأشارت إلى أنّ "السبب المباشر لإلغاء الزيارة هو الاعتراض الأميركي على البيان الأخير للجيش اللبناني، الذي استُعمل بحسب الإدارة لِلَوم إسرائيل واعتبارها المشكلة، وعدم لوم حزب الله".

بدورها، أكدت قناة الجديد الخاصة، أنه "تم إلغاء مواعيد قائد الجيش في واشنطن وتم إلغاء حفل الاستقبال الذي أُعد له في السفارة اللبنانية".

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة "جاء على خلفية استياء الإدارة الأمريكية من ما تعتبره تقصيرا بأداء الجيش في المهام الموكلة إليه في سحب سلاح حزب الله".