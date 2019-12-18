مقتل اثنين من رجال الشرطة الباكستانيين في هجوم شمال غرب البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأربعاء، مقتل شرطيين خلال مهمة لتأمين أحد فرق التطعيم ضد شلل الأطفال، بعد أن فتح مهاجمون مجهولون النار عليهم في مدينة "دير السفلى " بإقليم "خيبر بختونخوا " شمال غرب البلاد.

وذكرت صحيفة "دون " الباكستانية على موقعها الإلكتروني ، نقلا عن نائب مدير شرطة المدينة، سعيد الرحمن، قوله ، إن الحادث وقع في منطقة "ميدان " بالمدينة، مضيفا أن رجلي الشرطة كانا في طريقهما إلى وحدة صحية لدى استهدافهما، وأن أيا من مسؤولي فريق التطعيم لم يصب خلال الحادث.

وأضاف أنه يجري البحث عن منفذي الهجوم، الذين فروا من المكان عقب الحادث.

يأتي ذلك في اليوم الثالث من حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تستمر خمسة أيام في إقليم "خيبر بختونخوا" ، لمكافحة تفشي المرض في المنطقة.

وتعد باكستان من بين الدول التي لا تزال تكافح مرض شلل الأطفال الذي تم القضاء عليه على نطاق واسع، حيث ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض في البلاد خلال العام الحالي عن العامين السابقين ليصل إلى 104 حالات.