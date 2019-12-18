مقتدى الصدر يدعو إلى ايقاف الاغتيالات في العراق

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء أمس الثلاثاء، إلى إيقاف حركة الاغتيالات في العراق والمحافظة على سلمية المظاهرات.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «اوقفوا الاغتيالات⁩، وان المجرَب لا يُجرَب⁩ وحافظوا على السلمية⁩».

وخاطب الصدر، القوات الأمنية، قائلًا: «حماية العراق واجبكم⁩».

وتاتي تغريدة الصدر في الوقت الذي تسعى فيه الكتل السياسية والبرلمانية إلى الخروج من أزمة تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري بضغط من المظاهرات الشعبية المتواصلة في العراق منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.

كانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قد اشارت أول أمس الاثنين إلى تصاعد خطير في جرائم اغتيال الناشطين والإعلاميين في بغداد وبقية المحافظات خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت إن أكثر من 8 نشطاء تم اختطافهم وقتل اثنان منهم..