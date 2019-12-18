 خالد جلال يصف تكريم الرئيس السيسي له بـ«تكريم التكريمات» - بوابة الشروق
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خالد جلال يصف تكريم الرئيس السيسي له بـ«تكريم التكريمات»

تكريم المخرج خالد جلال
تكريم المخرج خالد جلال
محمد عباس
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 2:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 2:09 م

عبر المخرج المسرحي خالد جلال، المشرف على الورشة الفنية بمركز الإبداع الفني، عن سعادته بتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له، ضمن تكريم بعض النماذج الناجحة التي تميزت في مجالات عديدة، من مختلف أنحاء العالم، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، مساء أمس.

ونشر خالد جلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور له أثناء التكريم، معبرا عن سعادته بالتكريم حيث وصفه بـ"تكريم التكريمات.. الذي فاق كل ما سبق.. تكريم السيد رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس الفخر جابر الخواطر.. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدي شباب العالم بشرم الشيخ".

وتابع: "شكرا لأمي وأبي رحمهما الله، ولإخوتي وزوجتي وبناتي، شكرا لكل من علمني حرفا، شكرا لكل أبنائي وبناتي الذين صاروا نجوم مصر فاستحققت عن تعليمهم هذا التكريم، شكرا لكل أصدقائي وأحبائي، شكرا لفريق مسرحية "المحاكمة" الذي مس أرواح الحضور بإنسانيته.. أرواحكم كانت ترفرف في روحي سعادة وتفيض بشعور الأمان، لحظة تكريم السيد الرئيس الفخر عبد الفتاح السيسي، الذي فاق كل تكريم وفاق كل فخر.. كل الشكر والحمد لكرم الله الذي فاق حدود عطائي".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158039848431579&id=582226578


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