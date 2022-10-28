مرتضى منصور: «سامسون قد برونو سافيو 100 مرة»

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يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق الأبيض، أفضل من المهاجم البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الزمالك لا يحتاج صفقات جديدة في يناير، لأننا نمتلك أفضل اللاعبين في مصر، ولكن اللاعب الذي يريده فيريرا سنتعاقد معه».

وأضاف رئيس الزمالك: «تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين في الصيف الماضي، البعض منهم تألق مثل عمرو السيسي ودونجا، والبعض الآخر يحتاج للوقت كي يتأقلم على طريقة اللعب».

وأوضح: «نمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم، ومش محتاجين أى تدعيمات في هذا المركز، وسامسون قد برونو سافيو 100 مرة».

وتابع منصور: «سامسون لاعب مؤدب وعارف حدوده ومطيع، ولكنه عايز شوية وقت عشان يقدر يثبت نفسه مع الزمالك».

وواصل: «عمرو بيه السيسي من أفضل اللاعبين بخط الوسط داخل مصر، وهو قد فرجاني ساسي 100 مرة، وأثبت نفسه مع الزمالك في فترة صغيرة جدا».

وأتم: «دونجا أفضل لاعب خط وسط مدافع في مصر، وعارف مهام مركزه كويس مش بيضرب وخلاص، وقد طارق حامد 150 مرة».