مرتضى منصور: «سامسون قد برونو سافيو 100 مرة»

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق الأبيض، أفضل من المهاجم البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي.
وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الزمالك لا يحتاج صفقات جديدة في يناير، لأننا نمتلك أفضل اللاعبين في مصر، ولكن اللاعب الذي يريده فيريرا سنتعاقد معه».
وأضاف رئيس الزمالك: «تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين في الصيف الماضي، البعض منهم تألق مثل عمرو السيسي ودونجا، والبعض الآخر يحتاج للوقت كي يتأقلم على طريقة اللعب».
وأوضح: «نمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم، ومش محتاجين أى تدعيمات في هذا المركز، وسامسون قد برونو سافيو 100 مرة».
وتابع منصور: «سامسون لاعب مؤدب وعارف حدوده ومطيع، ولكنه عايز شوية وقت عشان يقدر يثبت نفسه مع الزمالك».
وواصل: «عمرو بيه السيسي من أفضل اللاعبين بخط الوسط داخل مصر، وهو قد فرجاني ساسي 100 مرة، وأثبت نفسه مع الزمالك في فترة صغيرة جدا».
وأتم: «دونجا أفضل لاعب خط وسط مدافع في مصر، وعارف مهام مركزه كويس مش بيضرب وخلاص، وقد طارق حامد 150 مرة».