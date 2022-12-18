 القوات المسلحة الأوكرانية تصد هجمات روسية قرب أكثر من 15 مستوطنة سكنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة الأوكرانية تصد هجمات روسية قرب أكثر من 15 مستوطنة سكنية

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 9:16 ص | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 9:16 ص
صدت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجمات روسية قرب أكثر من 15 مستوطنة سكنية في منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأحد.

وقال البيان: "أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ثماني مجموعات من أفراد العدو وموقعين للقيادة."

وأضاف البيان: "يحاول العدو تحسين موقعه التكتيكي في اتجاه ليمان ويركز جهوده على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا".

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