 إصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف مدينة بيلجورود الروسية - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف مدينة بيلجورود الروسية

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 6:16 م

أعلن محافظ مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إصابة 4 أشخاص في المقاطعة، جراء قصف صاروخي أوكراني استهدف المدينة وضواحيها، ظهر اليوم الأحد.

وأشار جلادكوف -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجمة صاروخية تعرضت لها المدينة وضواحيها، وتسببت في تحطم زجاج النوافذ في عدد من المنازل، الأمر الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة بين متوسطة وخطيرة، تم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وكانت السلطات في دونيتسك قد أعلنت -في وقت سابق- مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، وسط مواصلة القوات الأوكرانية ضرب الأحياء السكنية في دونيتسك.

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